Бителло о слухах про желание уйти из «Динамо»: «Не обращаю внимания на то, что говорят в прессе, все мысли о клубе. Мой контракт до 2028 года, предложений о будущем пока не было»

Бителло опроверг информацию о желании покинуть «Динамо».

Ранее появилась информация , что бразилец хочет покинуть московский клуб из‑за политической ситуации. Сообщалось, что он интересен «Ботафого».

Сегодня «Динамо» обыграло «Химки» (4:1) в 18‑м туре Мир РПЛ . Полузащитник отметился в матче результативной передачей.

«Самое главное, что выиграли и заработали три очка.

Что касается меня, я не обращаю внимания на то, что говорят в прессе. Полностью сконцентрирован на игре. Мой контракт до 2028 года.

Все мысли о «Динамо». Что касается будущего, то пока предложений не было», – сказал полузащитник «Динамо ».

Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»