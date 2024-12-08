  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бителло о слухах про желание уйти из «Динамо»: «Не обращаю внимания на то, что говорят в прессе, все мысли о клубе. Мой контракт до 2028 года, предложений о будущем пока не было»
8

Бителло о слухах про желание уйти из «Динамо»: «Не обращаю внимания на то, что говорят в прессе, все мысли о клубе. Мой контракт до 2028 года, предложений о будущем пока не было»

Бителло опроверг информацию о желании покинуть «Динамо».

Ранее появилась информация, что бразилец хочет покинуть московский клуб из‑за политической ситуации. Сообщалось, что он интересен «Ботафого».

Сегодня «Динамо» обыграло «Химки» (4:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. Полузащитник отметился в матче результативной передачей.

«Самое главное, что выиграли и заработали три очка.

Что касается меня, я не обращаю внимания на то, что говорят в прессе. Полностью сконцентрирован на игре. Мой контракт до 2028 года.

Все мысли о «Динамо». Что касается будущего, то пока предложений не было», – сказал полузащитник «Динамо».

Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoБителло
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»
153 минуты назад
Бителло хочет приблизиться к бразильцам «Зенита» по зарплате. Агент попросил «Динамо» повысить оклад хавбека (Константин Алексеев)
47вчера, 22:19
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
68вчера, 21:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Винисиус, Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на матч ЛЧ с «Аталантой»
7 минут назад
«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»
538 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Тоттенхэма»
55351 минуту назадLive
Личка подвел итоги первой части сезона для «Динамо»: «У нас 35 очков сейчас, год назад было 32. Получилось улучшить защиту: соперники забили нам на 2 гола меньше»
20сегодня, 13:44
Чемпионат России. «Динамо» забило 4 гола «Химкам», ЦСКА в гостях у «Факела», «Краснодар» против «Локомотива»
1707сегодня, 13:32Live
«Динамо» разгромило «Химки» – 4:1! У Тюкавина 2+1, у Грулева гол, Мирзов забил после ошибки Лунева
119сегодня, 12:56
Ибрагимович о Холанде: «Нового Златана» быть не может – у меня была своя эпоха, каждый пишет свою историю. Он великолепный игрок и работает по-своему»
15сегодня, 12:52
Тюкавин сделал дубль в матче с «Химками» и пяткой ассистировал Карраскалю. У форварда 9 (7+2) очков в 18 матчах РПЛ
5сегодня, 12:46Видео
«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном. Предложений пока не поступало («СЭ»)
15сегодня, 12:42
«Динамо» пропустило от «Химок» после ошибки Лунева. Вратарь далеко вышел из штрафной – его пас в борьбу привел к перехвату
7сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду – лучший игрок в истории. Кажется монстром в моральном и спортивном плане». Экс-хавбек «Жироны» Альмена о футбольных ориентирах
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Майнц», «Фрайбург» в гостях у «Хоффенхайма»
1217 минут назадLive
Фонсеку могут дисквалифицировать за критику судей. После 1:2 с «Аталантой» тренер сказал: «Работа арбитра была однозначно направлена против «Милана»
218 минут назад
«Фиорентина» выиграла 8 матчей подряд в Серии А впервые за 64 года
924 минуты назад
«Фулхэм» – «Арсенал». 1:0 – Хименес открыл счет. Онлайн-трансляция
1340 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» – «Монпелье»
949 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Кальяри», «Верона» играет с «Эмполи», «Наполи» против «Лацио»
11249 минут назадLive
«Факел» – ЦСКА. 0:1 – Мусаев открыл счет. Онлайн-трансляция
1350 минут назадLive
Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»
153 минуты назад
Личка о «Динамо»: «Хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Впереди у нас есть хорошее оружие»
854 минуты назад