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Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)

Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за политической ситуации.

Как сообщает Globo, бразильский полузащитник бело-голубых обеспокоен тем, что конфликт между Россией и Украиной затянулся. Переходя в московский клуб в сентябре 2023 года, он был уверен, что ситуация разрешится быстрее. 

Интерес к игроку проявляет «Ботафого» – в Бителло видят замену Тьяго Альмаде, который, вероятно, покинет бразильский клуб. Две недели назад «Ботафого» делал запрос, чтобы узнать, возможен ли трансфер хавбека. 

Сам футболист склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, он мечтает попасть в сборную Бразилии. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 14 матчей, отличившись 1 голом и 7 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
logoДинамо Москва
logoБителло
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Тьяго Альмада
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
Политика
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