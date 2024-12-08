Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)

Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за политической ситуации.

Как сообщает Globo, бразильский полузащитник бело-голубых обеспокоен тем, что конфликт между Россией и Украиной затянулся. Переходя в московский клуб в сентябре 2023 года, он был уверен, что ситуация разрешится быстрее.

Интерес к игроку проявляет «Ботафого » – в Бителло видят замену Тьяго Альмаде , который, вероятно, покинет бразильский клуб. Две недели назад «Ботафого» делал запрос, чтобы узнать, возможен ли трансфер хавбека.

Сам футболист склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, он мечтает попасть в сборную Бразилии.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 14 матчей, отличившись 1 голом и 7 ассистами. Его статистика – здесь .