Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»

В «Динамо» не считают, что Бителло может покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть московский клуб из‑за политической ситуации.

В воскресенье «Динамо» обыграло «Химки» (4:1) в 18‑м туре Мир РПЛ . Полузащитник отметился в матче результативной передачей.

– Команда отреагировала достойно на предыдущую игру. Мы достигли нужного результата. Это самое главное. Мы уходим в отпуск в приподнятом настроении, чтобы хорошо поработать в межсезонье и вернуться с такой же серией результатов, которая была прошлой весной.

– Была информация, что Бителло хочет уйти.

– Бителло – игрок нашего клуба, у него контракт, который будет длиться еще до 2028 года. То, что касается тех нюансов, до нас это не доводилось. Мы находимся в спокойной ситуации на этот счет.

– Агент вышел на «Динамо», чтобы улучшить условия?

– Такие разговоры были.

– Будет ли «Динамо» усиливаться для борьбы за чемпионство?

– У нас хороший состав относительно конкурентов. Но каждое трансферное окно нужно, чтобы усилять состав точечно, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бителло хочет приблизиться к бразильцам «Зенита» по зарплате. Агент попросил «Динамо» повысить оклад хавбека (Константин Алексеев)