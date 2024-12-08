Гафин о возможном уходе Бителло: «Находимся в спокойной ситуации. У него контракт с «Динамо» до 2028 года»
Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть московский клуб из‑за политической ситуации.
В воскресенье «Динамо» обыграло «Химки» (4:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. Полузащитник отметился в матче результативной передачей.
– Команда отреагировала достойно на предыдущую игру. Мы достигли нужного результата. Это самое главное. Мы уходим в отпуск в приподнятом настроении, чтобы хорошо поработать в межсезонье и вернуться с такой же серией результатов, которая была прошлой весной.
– Была информация, что Бителло хочет уйти.
– Бителло – игрок нашего клуба, у него контракт, который будет длиться еще до 2028 года. То, что касается тех нюансов, до нас это не доводилось. Мы находимся в спокойной ситуации на этот счет.
– Агент вышел на «Динамо», чтобы улучшить условия?
– Такие разговоры были.
– Будет ли «Динамо» усиливаться для борьбы за чемпионство?
– У нас хороший состав относительно конкурентов. Но каждое трансферное окно нужно, чтобы усилять состав точечно, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Бителло хочет приблизиться к бразильцам «Зенита» по зарплате. Агент попросил «Динамо» повысить оклад хавбека (Константин Алексеев)
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