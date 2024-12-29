Широков согласен с критикой Соболева: «Выглядел безобразно, не мог точный пас отдать. Его брали в «Зенит» ради голов. Если надо бегать, давайте Борзаковского позовем – он зайца в поле загонит»

Роман Широков согласен с критикой в адрес Александра Соболева.

– Согласны с жесточайшей критикой Соболева?

– Как не согласен? Он ноль голов забил. Для чего его брали? Чтобы он голы забивал. В некоторых матчах, которые я видел, он своему партнеру пас точный не мог отдать. Своему не мог точный пас отдать. Кому угодно, только не своему… Во всех матчах, которые я видел, он выглядел безобразно, к сожалению. Сейчас есть время переосмыслить и сделать выводы, чтобы вернуться другим футболистом, которого и ждали.

– Его потенциал достаточен для «Зенита»?

– Хороший игрок – это стабильность, прежде всего. Когда у тебя из пяти матчей только один получается не слишком удачный. А у него раньше могло быть пять таких матчей подряд, при том, что несколько сезонов подряд забивал больше 10 голов. Сейчас вот на полгода вообще пропал. Это тоже говорит об уровне.

– Но он говорит, что голы не главное. Возможно, это просто защитная реакция.

– Когда что-то не получается, можно на это ссылаться. Но кто тогда должен забивать голы в «Зените»? Алип? Как Соболев, форвард, может пользу принести? Его же не для того, чтобы он бегал, брали. Давайте тогда Юру Борзаковского (12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 метров – Спортс’‘) в «Зенит» позовем, он зайца в поле загонит, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.