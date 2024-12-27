Пятницкий о Соболеве: «Переход из одного топ-клуба в другой – правильное решение, наверное. Но и в «Спартаке», и в «Зените» примерно одинаковая ситуация – борьба за место в составе»
27-летний форвард перешел в команду из «Спартака». В 12 матчах за клуб из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ он не отметился результативными действиями.
– Летом случился громкий переход Соболева. Болельщики по праву считают его предателем?
– Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Переход из одного топ-клуба в другой – наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация – боролся за место в «Спартаке», теперь – в «Зените».
В наше время, в период Романцева такой переход был бы возможен, если футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке.
С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно, – сказал бывший игрок красно-белых.
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