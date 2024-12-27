Пятницкий о Соболеве: «Переход из одного топ-клуба в другой – правильное решение, наверное. Но и в «Спартаке», и в «Зените» примерно одинаковая ситуация – борьба за место в составе»

Андрей Пятницкий высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний форвард перешел в команду из «Спартака ». В 12 матчах за клуб из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ он не отметился результативными действиями.

– Летом случился громкий переход Соболева. Болельщики по праву считают его предателем?

– Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Переход из одного топ-клуба в другой – наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация – боролся за место в «Спартаке», теперь – в «Зените ».

В наше время, в период Романцева такой переход был бы возможен, если футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке.

С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно, – сказал бывший игрок красно-белых.