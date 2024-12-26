Пономарев о футболистах, нарушающих ПДД: «Дешевые пижоны. За подобное нужно отбирать права! 600 нарушений за год – в голове не укладывается»

Владимир Пономарев высказался о спортсменах, нарушающих ПДД.

По данным «Постньюс», защитник «Химок» Георгий Джикия чаще всех среди спортсменов нарушал ПДД (652 штрафа ). В тройку также вошли фигурист Илья Авербух (409 штрафов) и нападающий «Зенита » Александр Соболев (264 штрафа).

Также в десятку попали футболисты Артем Дзюба («Акрон »), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА), накопившие 258, 216 и 176 штрафов соответственно.

«Я категорически против таких водителей! Они ведь подвергают опасности других людей! Ну куда это годится! Дешевые пижоны! Удивлен, что в списке оказался Баринов, он казался примерным семьянином.

Что делать? За подобные нарушения нужно отбирать права! А что вы еще предлагаете делать? Это вполне логично. 600 раз за год нарушать правила ПДД – у меня в голове не укладывается. Лучше бы они так по полю бегали, чем так быстро гонять на машинах. Дешевые пижоны!» – сказал бывший защитник ЦСКА.