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Мостовой о Соболеве: «Он не разучился играть в футбол. Уверен, его прорвет весной»

Александр Мостовой поддержал Александра Соболева на фоне неудачного периода.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забив два мяча в Фонбет Кубке России.

– Соболев для вас не является разочарованием первой части сезона?

– Нет, конечно. Он не разучился играть в футбол. Так сложился его период, он перешел в «Зенит». Разочарование – это когда человек играл шикарно, а потом сел в запас.

Уверен, что Соболева еще прорвет весной. Он находится в «Зените» и должен забивать, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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