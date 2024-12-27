Мостовой о Соболеве: «Он не разучился играть в футбол. Уверен, его прорвет весной»

Александр Мостовой поддержал Александра Соболева на фоне неудачного периода.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит » в конце августа. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забив два мяча в Фонбет Кубке России.

– Соболев для вас не является разочарованием первой части сезона?

– Нет, конечно. Он не разучился играть в футбол. Так сложился его период, он перешел в «Зенит». Разочарование – это когда человек играл шикарно, а потом сел в запас.

Уверен, что Соболева еще прорвет весной. Он находится в «Зените» и должен забивать, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».