Фердинанд назвал Салаха лучшим игроком сезона АПЛ: «Палмер и Сака немного ему уступают»

Рио Фердинанд назвал Мохамеда Салаха лучшим игроком сезона АПЛ.

«Я бы назвал Салаха. Думаю, Палмер и Сака немного ему уступают», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»