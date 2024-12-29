Фердинанд назвал Салаха лучшим игроком сезона АПЛ: «Палмер и Сака немного ему уступают»
Рио Фердинанд назвал Мохамеда Салаха лучшим игроком сезона АПЛ.
«Я бы назвал Салаха. Думаю, Палмер и Сака немного ему уступают», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
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