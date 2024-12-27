У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»
Мохамед Салах забил 16-й гол в сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» поразил ворота «Лестера» в матче 18-го тура АПЛ (3:1, второй тайм).
Теперь на счету египетского футболиста 16 голов и 11 результативных передач в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата. Он идет на первом месте в гонке бомбардиров, а также является лидером Премьер-лиги по голевым передачам и по общему показателю «гол+пас».
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем