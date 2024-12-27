У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»

Мохамед Салах забил 16-й гол в сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » поразил ворота «Лестера » в матче 18-го тура АПЛ (3:1, второй тайм).

Теперь на счету египетского футболиста 16 голов и 11 результативных передач в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата. Он идет на первом месте в гонке бомбардиров, а также является лидером Премьер-лиги по голевым передачам и по общему показателю «гол+пас».

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь .