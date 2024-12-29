Дэнни Мерфи: «Король Анри 20 лет сидел на троне, но Салах станет лучшим игроком в истории АПЛ в 2025-м, думаю. Он может выиграть чемпионат, ЛЧ и 4-ю «Золотую бутсу» в ближайшие месяцы»
«На протяжении двух десятилетий король Анри сидел на троне, не имея соперников, несмотря на то, что в лиге были выдающиеся таланты. Однако 2025 год может стать переломным. Если Мо Салах добьется того, о чем я думаю, он обгонит даже Тьерри.
В ближайшие несколько месяцев Салах может выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов во второй раз, получить четвертую «Золотую бутсу» [АПЛ], повторив рекорд Алана Ширера и Анри, и выйти на четвертое место в списке лучших бомбардиров всех времен – после Ширера, Харри Кейна и Руни. И это вингер, который присоединился к «Ливерпулю» только в 25 лет.
В этом сезоне он также первый в лиге по передачам, и если он подпишет новый контракт с «Ливерпулем» (а я не вижу причин, по которым это может не произойти), то его пребывание в Англии перевалит за десяток лет.
Но не только факты и цифры делают Салаха не просто особенным, а уникальным. Он добивается всего с фланга. Это не то же самое, что игра в центре нападения, когда команда готовит атаку специально под тебя. Анри был центральным нападающим, который смещался влево. Салах – полная противоположность. Он начинает справа, а при появлении возможностей смещается к центру. Он забивает столько голов потому, что безупречно выбирает позицию.
Его первое касание – это чистый талант. К тому же он обладает удивительным аппетитом: чем больше он забивает, тем больше хочет забить еще.
Анри первым признает, что рядом с ним играли футболисты мирового уровня, такие как Виейра и Бергкамп. Роналду и Руни были друг у друга, к тому же с ними был Скоулз. Салах же играл с несколькими прекрасными партнерами, но не такого уровня. Представьте себе, чего бы он добился с Бергкампом и Скоулзом.
Мне часто приходилось страдать из-за Анри. Он сделал прекрасный хет-трик в матче с «Ливерпулем», когда «Арсенал» провел сезон без поражений. И даже после моего перехода в «Чарльтон» он забил моей команде чудесный гол пяткой.
Я не думал, что мы увидим нечто подобное. К концу 2025 года, думаю, эту корону будет носить Салах», – написал бывший полузащитник.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий