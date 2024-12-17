  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси стал 6-м в опросе ФИФА на игрока года. Капитан Аргентины обошел Крооса, Холанда, Мбаппе
23

Месси стал 6-м в опросе ФИФА на игрока года. Капитан Аргентины обошел Крооса, Холанда, Мбаппе

Лионель Месси занял шестое место в борьбе за приз The Best.

Капитан сборной Аргентины по итогам голосования набрал 25 очков – почти в два раза меньше, чем завоевавший награду Винисиус Жуниор.

Полный список, представленный ФИФА, выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор – 48 очков

2. Родри – 43 очка

3. Джуд Беллингем – 37 очков

4. Даниэль Карвахаль – 31 очко

5. Ламин Ямаль – 30 очков

6. Лионель Месси – 25 очков

7. Тони Кроос – 18 очков

8. Эрлинг Холанд – 18 очков

9. Килиан Мбаппе – 14 очков

10. Флориан Виртц – 8 очков

11. Федерико Вальверде – 4 очка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
The Best
logoСборная Германии по футболу
logoИнтер Майами
logoМанчестер Сити
logoФлориан Виртц
logoДжуд Беллингем
logoМЛС
logoЭрлинг Холанд
logoРеал Мадрид
logoСборная Уругвая по футболу
logoРодри
logoБайер
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoТони Кроос
logoЛамин Ямаль
logoФИФА
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Англии по футболу
logoДаниэль Карвахаль
logoсборная Норвегии по футболу
рейтинги
logoФедерико Вальверде
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус получил 48 очков в борьбе за приз The Best. У Родри – 43, у Беллингема – 37
1221 минуту назад
The Best. Бонмати из «Барсы» – лучшая футболистка года от ФИФА, Хейс – лучший тренер, Неэр – лучший вратарь, Марта получила приз своего имени за самый красивый гол
228 минут назад
Винисиус о призе The Best: «Это казалось невозможным в детстве. Я видел нищету и преступность, но смог попасть сюда – это очень важно для меня»
1331 минуту назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус получил 48 очков в борьбе за приз The Best. У Родри – 43, у Беллингема – 37
1221 минуту назад
Винисиус о призе The Best: «Это казалось невозможным в детстве. Я видел нищету и преступность, но смог попасть сюда – это очень важно для меня»
1331 минуту назад
🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА
16642 минуты назад
Церемония The Best-2024. Винисиус – лучший игрок года, Анчелотти – лучший тренер, Мартинес – лучший вратарь, Гарначо – автор лучшего гола
14743 минуты назад
Холанд, Родри, Ямаль, Салиба, Мартинес, Диаш и 5 игроков «Реала» – в команде года по версии ФИФА
3244 минуты назад
Анчелотти – лучший тренер 2024 года по версии ФИФА. Он получил приз The Best
1651 минуту назад
Мартинес признан ФИФА вратарем года во 2-й раз. Трофей Яшина от France Football тоже у игрока «Астон Виллы»
4156 минут назад
«В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Если разрешение на охоту есть, что тут такого?» Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами
44сегодня, 17:41
Игрокам и сотрудникам «МЮ» напомнили, что утечки информации дают соперникам преимущество. Аморима это не слишком беспокоит
10сегодня, 17:33
Гол Гарначо ножницами «Эвертону» признан ФИФА лучшим за год. Вингер «МЮ» получил приз Пушкаша
39сегодня, 17:21Видео
Ко всем новостям
Последние новости
The Best. Бонмати из «Барсы» – лучшая футболистка года от ФИФА, Хейс – лучший тренер, Неэр – лучший вратарь, Марта получила приз своего имени за самый красивый гол
228 минут назад
«МЮ» и Диалло почти договорились о новом контракте, остались детали. Объявить хотят до конца 2024-го
12сегодня, 16:59
Расписание плей-офф Кубка России: «Акрон» примет «Спартак» 12 марта, «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», «Динамо» – с ЦСКА
10сегодня, 16:33
Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Хорошего человека привезли, футбольного. Миралем спрашивал не про жизнь и рестораны, как футболисты обычно, а про амбиции, игру и свою роль. Мне это нравится»
11сегодня, 15:17
«Ювентус» – «Кальяри». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 15:05
«Шинник» уволил Черышева и в 4-й раз назначил Побегалова. Команда идет 14-й в Первой лиге
34сегодня, 13:36
Валерий Овчинников о «Зените»: «Бразильцы сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли. Они уже давно бегают по пляжу и играют в свой футбол»
22сегодня, 11:53
Волженкин стал президентом «Оренбурга» вместо Еремякина. Ибрагимов назначен спортивным директором
7сегодня, 11:35
Форварду «Вулвс» Кунье предъявлены обвинения. Он толкнул рукой в лицо сотрудника «Ипсвича» во время потасовки между командами
3сегодня, 11:23
Мостовой – лучший футболист «Зенита» в ноябре и декабре. У хавбека 2+2 в 7 матчах
23сегодня, 10:55
Рекомендуем