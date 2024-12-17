Месси стал 6-м в опросе ФИФА на игрока года. Капитан Аргентины обошел Крооса, Холанда, Мбаппе
Лионель Месси занял шестое место в борьбе за приз The Best.
Капитан сборной Аргентины по итогам голосования набрал 25 очков – почти в два раза меньше, чем завоевавший награду Винисиус Жуниор.
Полный список, представленный ФИФА, выглядит следующим образом:
1. Винисиус Жуниор – 48 очков
2. Родри – 43 очка
3. Джуд Беллингем – 37 очков
4. Даниэль Карвахаль – 31 очко
5. Ламин Ямаль – 30 очков
6. Лионель Месси – 25 очков
7. Тони Кроос – 18 очков
8. Эрлинг Холанд – 18 очков
9. Килиан Мбаппе – 14 очков
10. Флориан Виртц – 8 очков
11. Федерико Вальверде – 4 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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