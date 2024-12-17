Месси стал 6-м в опросе ФИФА на игрока года. Капитан Аргентины обошел Крооса, Холанда, Мбаппе

Лионель Месси занял шестое место в борьбе за приз The Best.

Капитан сборной Аргентины по итогам голосования набрал 25 очков – почти в два раза меньше, чем завоевавший награду Винисиус Жуниор .

Полный список, представленный ФИФА , выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор – 48 очков

2. Родри – 43 очка

3. Джуд Беллингем – 37 очков

4. Даниэль Карвахаль – 31 очко

5. Ламин Ямаль – 30 очков

6. Лионель Месси – 25 очков

7. Тони Кроос – 18 очков

8. Эрлинг Холанд – 18 очков

9. Килиан Мбаппе – 14 очков

10. Флориан Виртц – 8 очков

11. Федерико Вальверде – 4 очка.