Ямаль о Месси: «Восхищает то, с какой легкостью он все делает. У него были титулы ЛЧ и «Золотые мячи», но он не останавливался, пока не выиграл ЧМ. Лео всегда хочет большего»
Ламин Ямаль рассказал, что в игре Лионеля Месси нравится ему больше всего.
«Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это легкость, с которой он все делает. Он может обыграть четырех игроков в финале. Сколько бы ни было хороших игроков, я не думаю, что кто-то может с ним сравниться. Есть только один Месси. Я уверен, что сейчас он хочет выиграть еще больше турниров и еще один чемпионат мира.
Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, но он никогда этого не делал. Он выиграл все, у него были титулы Лиги чемпионов, «Золотые мячи»... Но он не останавливался, пока не выиграл чемпионат мира. Он всегда хочет большего», – сказал вингер «Барселоны» для проекта Messi +10, запущенного компанией Adidas.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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