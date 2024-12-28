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Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»

Миралем Пьянич высказался об игре Ламина Ямаля.

«Я не думаю, что меня как футболиста может удивить какой-либо игрок. Мне нравится наблюдать за Ламином Ямалем, когда он владеет мячом.

Когда я был в «Барселоне», о нем уже говорили. Мне говорили, что он станет звездой в будущем, и они были правы. Мы должны защищать его, потому что у него необыкновенный талант», – сказал полузащитник ЦСКА на Globe Soccer Awards. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoЦСКА
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoМиралем Пьянич
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