Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»

Миралем Пьянич высказался об игре Ламина Ямаля.

«Я не думаю, что меня как футболиста может удивить какой-либо игрок. Мне нравится наблюдать за Ламином Ямалем , когда он владеет мячом.

Когда я был в «Барселоне», о нем уже говорили. Мне говорили, что он станет звездой в будущем, и они были правы. Мы должны защищать его, потому что у него необыкновенный талант», – сказал полузащитник ЦСКА на Globe Soccer Awards.