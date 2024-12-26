Рахимич о Пьяниче в ЦСКА: «Он говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона»

Элвер Рахимич рассказал, что Миралем Пьянич доволен отношением в ЦСКА.

«Он мне звонил, спрашивал про клуб, про Москву. Говорил, что есть интерес со стороны ЦСКА и спрашивал мое мнение. Он как мой ребенок.

Я его встретил молодого Пьянича в сборной. Тогда он играл за «Лион», ему было 18 лет. Он мне как ребенок, я его вырастил как своих. Он знает, если я говорю, то так и есть.

Я сказал ему правду про Москву, про Россию, про ЦСКА. Все лучшее, что есть. Я рад, что он защищает цвета ЦСКА.

Мы часто общаемся. Это дружба, мы как братья. Мы родились в соседних городах. И в сборной играли вместе, и я тренировал сборную. Он мне больше, чем брат.

Пьянич говорит самое лучшее. Он удивлен жизнью в Москве, отношением людей в клубе. Говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона ». Не видел такого отношения, как в России, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.