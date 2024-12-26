Рахимич о Пьяниче в ЦСКА: «Он говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона»
«Он мне звонил, спрашивал про клуб, про Москву. Говорил, что есть интерес со стороны ЦСКА и спрашивал мое мнение. Он как мой ребенок.
Я его встретил молодого Пьянича в сборной. Тогда он играл за «Лион», ему было 18 лет. Он мне как ребенок, я его вырастил как своих. Он знает, если я говорю, то так и есть.
Я сказал ему правду про Москву, про Россию, про ЦСКА. Все лучшее, что есть. Я рад, что он защищает цвета ЦСКА.
Мы часто общаемся. Это дружба, мы как братья. Мы родились в соседних городах. И в сборной играли вместе, и я тренировал сборную. Он мне больше, чем брат.
Пьянич говорит самое лучшее. Он удивлен жизнью в Москве, отношением людей в клубе. Говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона». Не видел такого отношения, как в России, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий