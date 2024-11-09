  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Голосовавший от России журналист Клещев поставил Винисиуса на 1-е место «Золотого мяча», Родри – на 2-е, Карвахаля – на 3-е
13

Голосовавший от России журналист Клещев поставил Винисиуса на 1-е место «Золотого мяча», Родри – на 2-е, Карвахаля – на 3-е

Представитель России поставил Винисиуса на 1-е место на «Золотом мяче».

От России участие в голосовании принял журналист Константин Клещев.

Его рейтинг выглядит следующим образом:

1. Винисиус;

2. Родри;

3. Даниэль Карвахаль;

4. Джуд Беллингем;

5. Тони Кроос;

6. Дани Ольмо;

7. Килиан Мбаппе;

8. Эрлинг Холанд;

9. Ламин Ямаль;

10. Харри Кейн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoВинисиус
logoЛа Лига
рейтинги
logoТони Кроос
logoЗолотой мяч
logoХарри Кейн
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoРодри
logoДани Ольмо
logoЭрлинг Холанд
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карло Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет – больше меня выигрывали Лобановский, Пеп и Фергюсон. Я не привнес новаторство в футбол, звезды шоу – это игроки»
4 минуты назад
Родри не боялся не получить «Золотой мяч»: «Важно уметь проигрывать. Это не ваше решение, а результат голосования»
10 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» принимает «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН» 
3924 минуты назадLive
В «Реале» просят Анчелотти чаще выпускать Гюлера. Арда не понимает, почему тренер ему не доверяет, но терпеливо ждет (Marca)
1427 минут назад
Родри предпочел бы, чтобы делегация «Реала» посетила церемонию «Золотого мяча»: «Я не поступил бы так. Хотелось, чтобы все лучшие игроки планеты присутствовали в такой вечер»
6154 минуты назад
Клотет набросился на игрока «Триестины» и схватил за грудки после удаления в матче Серии С. Экс-тренер «Торпедо» уверен, что все сделал правильно
12сегодня, 10:21Видео
Широков считает, что российские игроки идут в «Зенит» ради денег: «Сижу на лавке, создаю иллюзию, что выйду и помогу. Бал правят деньги»
15сегодня, 10:15
Широков о Мостовом: «Царь периодически несет ахинею. Приелось: Абаскаль – говно, Станкович – топ, нефутбольные люди не интересуют. Может, не надо ему тренировать»
54сегодня, 10:05
Месси включил Ямаля, Кубарси и Гарначо в тройку в голосовании за лучшего молодого игрока мира
17сегодня, 09:45
Широков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Их не могут обыграть, пресса подогревает тему. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают» 
29сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о драке ЦСКА и «Спартака»: «Обсуждали с Рошей, что это больше не должно повториться. Команда не выдержала, видимо»
16 минут назад
Игроков украинской «Полтавы» доставили в военкомат и выписали повестки перед матчем Первой лиги
1422 минуты назад
«Локомотив» – «Факел». Батраков и Мертенс играют. Онлайн-трансляция
623 минуты назадLive
«Анжер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» против «Дамака», «Аль-Таавун» принимает «Аль-Охдуд»
14сегодня, 10:05
LEON Вторая лига Б. «Форте» против «Дружбы», «Ростов-2» принимает «Легион»
сегодня, 10:01Live
«Ювентус» – «Торино». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 09:58
Бахтиер Зайнутдинов: «Эдегор – ключевая фигура сборной Норвегии, а не Холанд. Он произвел сильное впечатление. Просто мастер!»
5сегодня, 09:53
Де ла Фуэнте о молодых футболистах: «Барселона» проделывает фантастическую работу. Если бы не дали шанс Касадо, мы бы не увидели, на что он способен»
12сегодня, 09:39
Чемпионат Франции. «Монако» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» сыграет с «Анжером» на выезде
15сегодня, 09:35