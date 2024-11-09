Голосовавший от России журналист Клещев поставил Винисиуса на 1-е место «Золотого мяча», Родри – на 2-е, Карвахаля – на 3-е
Представитель России поставил Винисиуса на 1-е место на «Золотом мяче».
От России участие в голосовании принял журналист Константин Клещев.
Его рейтинг выглядит следующим образом:
1. Винисиус;
2. Родри;
4. Джуд Беллингем;
5. Тони Кроос;
6. Дани Ольмо;
7. Килиан Мбаппе;
8. Эрлинг Холанд;
9. Ламин Ямаль;
10. Харри Кейн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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