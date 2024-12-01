«Наполи» интересен Данило из «Юве». Трансфер защитника будет зависеть от туринцев

«Наполи» интересуется защитником «Ювентуса» Данило.

Команда Антонио Конте заинтересована в приобретении дополнительного защитника, и бразилец возглавляет список кандидатов, сообщает на сайте Джанлуки Ди Марцио.

Экс-капитан «Ювентуса» играл центральную роль в проекте Массимилиано Аллегри, но утратил ее с приходом Тьяго Мотты, в связи с чем ему предстоит оценить свои перспективы.

Отмечается, что окончательно решение будет зависеть от «Ювентуса», которому сейчас не хватает защитников. Действующий контракт Данило истекает летом 2025 года. «Наполи » намерен следить за ситуацией.

В текущем сезоне бразилец провел 9 матчей в Серии А. Подробная статистика 33-летнего игрока доступна по ссылке .

Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро