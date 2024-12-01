«Наполи» интересен Данило из «Юве». Трансфер защитника будет зависеть от туринцев
«Наполи» интересуется защитником «Ювентуса» Данило.
Команда Антонио Конте заинтересована в приобретении дополнительного защитника, и бразилец возглавляет список кандидатов, сообщает на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Экс-капитан «Ювентуса» играл центральную роль в проекте Массимилиано Аллегри, но утратил ее с приходом Тьяго Мотты, в связи с чем ему предстоит оценить свои перспективы.
Отмечается, что окончательно решение будет зависеть от «Ювентуса», которому сейчас не хватает защитников. Действующий контракт Данило истекает летом 2025 года. «Наполи» намерен следить за ситуацией.
В текущем сезоне бразилец провел 9 матчей в Серии А. Подробная статистика 33-летнего игрока доступна по ссылке.
Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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