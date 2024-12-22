Данило не сыграет с «Монцей» из-за травмы. Защитника «Юве» заменит хавбек Маккенни
Данило не сыграет с «Монцей» из-за травмы голеностопа.
«Ювентус» в гостях встретится с «Монцей» в 17-м туре Серии А. Матч состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
Сообщается, что врачи повторно осмотрели голеностоп защитника после того, как он получил небольшую травму. Обследования, проведенные сегодня утром, подтвердили, что капитан команды не будет доступен даже для выхода на замену.
Ожидается, что вместо него в качестве левого защитника на поле выйдет хавбек Уэстон Маккенни. Это связано с тем, что Юнас Рухи также получил травму, а Андреа Камбьязо доступен, но не готов выйти в стартовом составе.
Маккенни уже играл на этой позиции в матче «Ювентуса» против «Кальяри» (4:0) в Кубке Италии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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