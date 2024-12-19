«Ювентус» хочет подписать Распадори из «Наполи» и может включить Данило или Фаджоли в сделку

«Ювентус» заинтересован в приобретении Джакомо Распадори.

Туринский клуб давно следит за нападающим «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport. Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта также высоко оценивает игрока.

«Наполи» долгое время отказывался вести переговоры по Распадори, однако в последние дни был готов пересмотреть свою позицию. Утверждается, что «Ювентус» может включить в сделку Данило или Николо Фаджоли, которые нравятся тренеру «Наполи» Антонио Конте.

Туринцы уже пытались договориться об аренде Распадори, но получили отказ. «Наполи» хочет выручить за Джакомо деньги – его стоимость оценивается в 18-20 миллионов евро.

Контракт Данило с «Юве» истекает в июне 2025 года, бразилец заявил, что хочет остаться в клубе до окончания соглашения, и не собирается уходить раньше времени. Тем не менее Конте считает Данило идеальным вариантом для укрепления обороны благодаря его опыту и надежности. Игрок не является ключевым в проекте Мотты, и клуб может рассмотреть его продажу зимой.

Другим вариантом может стать включение в сделку Николо Фаджоли. Полузащитник не попал в заявку на матч Кубка Италии и за последние 11 игр лишь раз выходил в стартовом составе, в пяти случаях оставшись на скамейке запасных.

«Ювентус» оценивает Фаджоли в 25 миллионов евро и в случае подходящего предложения готов его отпустить. Переговоры между сторонами продолжаются.

Распадори провел 8 игр в текущем сезоне Серии А и результативными действиями не отметился. Его подробная статистика – здесь.