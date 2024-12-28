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Криштиану Роналду: «У молодых игроков тело не лучше, чем у меня. Шучу. Нравится соревноваться с молодежью»

Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится соревноваться с молодежью.

«Мне нравится соревноваться с молодыми игроками. Они становятся нашей мотивацией. Нас сравнивают по скорости, ударам и даже телосложению.

Они могут и дальше упорно работать, но телосложение у них не лучше, чем у меня, я знаю (смеется – Спортс”).

Я шучу. Мне нравится наблюдать за их карьерой: Беллингем, Ламин Ямаль, Винисиус, который, по моему мнению, должен был выиграть «Золотой мяч», – сказал форвард «Аль-Насра».

Опубликовано: Sports
Источник: Record
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛамин Ямаль
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
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