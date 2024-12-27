Роналду об Амориме: «Буря закончится – и взойдет солнце. Надеюсь, что у него и «МЮ» все будет хорошо, я по-прежнему люблю этот клуб»
Криштиану Роналду высказался о перспективах Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
«Он проделал фантастическую работу в Португалии с моим клубом, «Спортингом». Но Премьер-лига – это совсем другое дело, это другая лига, это лига с самой высокой конкуренцией в мире.
Я знал, что будет тяжело, но буря закончится – и взойдет солнце. Скрестив пальцы, я надеюсь, что у него все будет хорошо, и я надеюсь, что у «Манчестер Юнайтед» все будет хорошо, потому что я по-прежнему люблю этот клуб», – сказал бывший нападающий манкунианцев, выступающий за «Аль-Наср».
Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем