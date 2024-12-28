Криштиану Роналду: «Я никогда не буду тренером, но точно стану владельцем большого клуба. Запомните мои слова»

Криштиану Роналду хочет в будущем стать владельцем клуба, а не тренером.

«Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей», – сказал нападающий «Аль-Насра » на церемонии Globe Soccer Awards.

Португалец также ответил на вопрос о том, возможны ли прямые контакты с семьей Глейзеров, которой принадлежит контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед ».

«Я еще очень молод, у меня много планов и грез. Но запомните мои слова: я стану владельцем большого клуба. Это точно», – заявил 39-летний футболист.

Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»

Роналду об Амориме: «Буря закончится – и взойдет солнце. Надеюсь, что у него и «МЮ» все будет хорошо, я по-прежнему люблю этот клуб»