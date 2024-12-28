«МЮ» – первый клуб АПЛ, проигравший 5 матчей в декабре два раза подряд

«Манчестер Юнайтед» проваливает декабрь два сезона подряд.

В этом месяце манкунианцы потерпели 5 поражений во всех турнирах: от «Арсенала» (0:2), «Ноттингем Форест» (2:3), «Тоттенхэма» (3:4), «Борнмута» (0:3) и «Вулверхэмптона» (0:2).

В прошлом сезоне «Юнайтед» тоже уступил в 5 матчах в первом месяце зимы. «Красные дьяволы» стали первым клубом в истории АПЛ , потерпевшим такое количество поражений в декабре два раза подряд.

В данный момент пост главного тренера «Манчестер Юнайтед » занимает Рубен Аморим. В прошлом сезоне командой руководил Эрик тен Хаг.