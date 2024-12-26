Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Эвертон», «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ливерпуль» против «Лестера»
В АПЛ пройдут матчи 18-го тура.
В четверг «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Челси» – «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Лестером».
В пятницу «Арсенал» проведет домашний матч с «Ипсвичем».
Чемпионат Англии
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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