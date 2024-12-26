Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Эвертон», «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ливерпуль» против «Лестера»

В АПЛ пройдут матчи 18-го тура.

В четверг «Манчестер Сити » примет «Эвертон », «Челси » – «Фулхэм », «Манчестер Юнайтед » сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Лестером».

В пятницу «Арсенал» проведет домашний матч с «Ипсвичем».

Чемпионат Англии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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