Мостовой про Абаскаля: «В «Спартаке» багаж оставил, в «Гранаде» – косметичку, все-таки несколько месяцев отработал. Просто красавец!»

Александр Мостовой пошутил о косметичке Гильермо Абаскаля.

«Что Абаскаль оставил в «Гранаде»? Небольшую косметичку, наверное. Все-таки всего несколько месяцев отработал.

В «Спартаке » багаж оставил, в «Гранаде» – косметичку. Просто красавец!» – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»