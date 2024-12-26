Мостовой про Абаскаля: «В «Спартаке» багаж оставил, в «Гранаде» – косметичку, все-таки несколько месяцев отработал. Просто красавец!»
Александр Мостовой пошутил о косметичке Гильермо Абаскаля.
«Что Абаскаль оставил в «Гранаде»? Небольшую косметичку, наверное. Все-таки всего несколько месяцев отработал.
В «Спартаке» багаж оставил, в «Гранаде» – косметичку. Просто красавец!» – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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