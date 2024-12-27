Постекоглу о сравнении работы тренера и премьер-министра: «Сарказм и иронию не воспринимают в Англии, если люди действительно верят, что я говорил серьезно»

Эндж Постекоглу заявил, что его слова о сложности работы тренера были сарказмом.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» заявил , что тренерская работа сложнее работы премьер-министра: «Как часто у него бывают выборы? А у меня – каждые выходные. Выборы у нас каждую неделю, и либо нас поддерживают, либо мы вылетаем»

О своем высказывании

«Могу ли я просто сказать, что, очевидно, сарказм и ирония не воспринимаются [людьми] в этой стране, если они действительно верят, что я говорил это серьезно. Есть гораздо более сложные работы, чем быть футбольным тренером или даже премьер-министром страны».

О поддержке со стороны фанатов «шпор»

«Они любят свой футбольный клуб и хотят, чтобы он добился успеха, им не все равно. Они заставляют увидеть эти чувства и эмоции.

Я не чувствовал ничего кроме поддержки с тех пор, как я здесь. Я все еще чувствую, что эта поддержка есть. Я буду продолжать делать то, что считаю правильным, чтобы принести успех этому клубу, это не изменится.

Сейчас задача сложна из-за нашей ситуации, но, как и многие вещи, которые довольно трудно преодолеть, это временно. Мы справимся и станем сильнее», – сказал Постекоглу.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

Постекоглу об отношении к тренерам: «Наше общество быстро списывает людей в утиль и идет дальше. Уважение утрачено, парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит»