Постекоглу об отношении к тренерам: «Наше общество быстро списывает людей в утиль и идет дальше. Уважение утрачено, парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит»
Эндж Постекоглу недоволен отношением к футбольным тренерам.
«В нашем обществе полностью утрачено уважение: парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит.
Наше общество очень быстро списывает людей в утиль и идет дальше, не задумываясь и не заботясь об этом. И я не знаю, есть ли хороший способ с этим разобраться», – отметил главный тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем