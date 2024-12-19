Постекоглу об отношении к тренерам: «Наше общество быстро списывает людей в утиль и идет дальше. Уважение утрачено, парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит»

Эндж Постекоглу недоволен отношением к футбольным тренерам.

«В нашем обществе полностью утрачено уважение: парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит.

Наше общество очень быстро списывает людей в утиль и идет дальше, не задумываясь и не заботясь об этом. И я не знаю, есть ли хороший способ с этим разобраться», – отметил главный тренер «Тоттенхэма ».