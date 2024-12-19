Постекоглу о тренерах: «Наша работа сложнее любой другой. Как часто выборы у премьер-министра? А у меня – каждые выходные»
Эндж Постекоглу считает, что тренировать сложнее, чем руководить страной.
– Эта работа – самая трудная среди всех сфер жизни. Вы можете назвать политику, но эта работа сложнее любой другой.
Сейчас ситуация со стажем и долголетием такова, что мало кто способен прийти на место и покинуть его без шрамов.
– Не сложнее ли быть премьер-министром?
– О да! Как часто у него бывают выборы? А у меня – каждые выходные. Выборы у нас каждую неделю, и либо нас поддерживают, либо мы вылетаем, – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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