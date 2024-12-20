Слот о словах Постекоглу про то, что работать тренером сложнее, чем премьер-министром: «Решения премьера немного важнее наших»

Арне Слот прокомментировал слова Энджа Постекоглу о сложности тренерской работы.

«Я уже столько хорошего сказал об Эндже и его стиле, что если я добавлю что-то еще, то может показаться, будто я его агент.

Но мне нравится, как он преподносит себя в прессе. Он всегда находит необычный способ что-то сообщить. Я слышал его ремарку касательно того, что тренеров судят каждые выходные.

Думаю, люди действительно больше говорят о решениях тренеров, чем о решениях премьер-министра, это чистая правда.

Но также я думаю, что решения, которые принимает премьер-министр, немного важнее тех, которые приходится принимать нам», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

Постекоглу о тренерах: «Наша работа сложнее любой другой. Как часто выборы у премьер-министра? А у меня – каждые выходные»