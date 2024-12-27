Владимир Быстров: «В России в сто раз лучше, чем в ОАЭ. Тут жить в два раза дешевле, чем в Дубае»

Владимир Быстров заявил, что Россия в сто раз лучше ОАЭ.

Ранее заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что бывший вингер «Зенита» и «Спартака» уехал в ОАЭ.

– Я уже вернулся из Дубая в Россию. Могу сказать так: в России лучше. Чем? Всем, в сто раз.

– Где жить дешевле?

– В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае.

– С чем был связан отъезд? Аршавин сказал, что были для этого предпосылки.

– Просто отдыхал. Нужно было отдохнуть и позагорать, – сказал Быстров .