Владимир Быстров: «В России в сто раз лучше, чем в ОАЭ. Тут жить в два раза дешевле, чем в Дубае»
Владимир Быстров заявил, что Россия в сто раз лучше ОАЭ.
Ранее заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что бывший вингер «Зенита» и «Спартака» уехал в ОАЭ.
– Я уже вернулся из Дубая в Россию. Могу сказать так: в России лучше. Чем? Всем, в сто раз.
– Где жить дешевле?
– В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае.
– С чем был связан отъезд? Аршавин сказал, что были для этого предпосылки.
– Просто отдыхал. Нужно было отдохнуть и позагорать, – сказал Быстров.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем