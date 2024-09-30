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  • Быстров о снижении популярности футбола в России: «Народ поднаелся. На хоккее Fan ID нет. Пора детскому спорту уделить внимание, как заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети сыграют турнир»
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Быстров о снижении популярности футбола в России: «Народ поднаелся. На хоккее Fan ID нет. Пора детскому спорту уделить внимание, как заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети сыграют турнир»

Владимир Быстров высказался о падении популярности футбола в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Народ поднаелся! Был всплеск, когда всем все было интересно смотреть. Сейчас много других доступных развлечений. На хоккей, пожалуйста, ходи! Полные стадионы, никаких Fan ID не надо. Волейбол, баскетбол тоже. Все развлекухи для людей есть. Фильмы, в конце концов!

Сборную у нас любят, и даже на товарищеские матчи с несолидными соперниками приходит полный стадион. Интерес есть. Он был и будет.

Но сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир. Это заново поднимет интерес.

Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир. А у нас пиво запретили – непонятно почему.

Неужели тот, кто хочет выпить, не может это сделать? Те, кто нажирается, и так нажрутся, а те, кто может себя контролировать, будут контролировать. Не думаю, что кто-то будет себя неадекватно вести. В последние 10 лет каких-то инцидентов не было», – сказал экс-игрок сборной России Быстров

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
болельщики
детский футбол
logoСпорт-Экспресс
Fan ID
алкоголь и спорт
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