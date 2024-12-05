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  • Быстров о женщинах в футболе: «Чем больше в команде футбольных людей, тем лучше. Судьи за мужской игрой не успевают, на финал с женщиной-арбитром в Европе смешно было смотреть»
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Быстров о женщинах в футболе: «Чем больше в команде футбольных людей, тем лучше. Судьи за мужской игрой не успевают, на финал с женщиной-арбитром в Европе смешно было смотреть»

Владимир Быстров критически высказался о женщинах, работающих в мужском футболе.

«Мне просто женщины нравятся. Если они мне нравятся, значит и в футболе тоже, но то, как они играют – не нравится.

Если говорить про женщин на руководящих должностях, то не знаю. Главное, чтобы были футбольные помощники, тогда женщины смогут легко занимать любые должности. Важен не один человек, а команда, даже у мужчин. Везде так. Чем больше футбольных людей в команде, тем лучше.

Женщины-судьи, естественно, не успевают за мужским футболом. Это видно невооруженным взглядом. Если они судьи из женского футбола, значит, только его и должны судить. Им позволительно быть резервным судьей в мужском футболе, но никак не главным. Может, настанет то время, когда женщины будут настолько физически готовы, что будут успевать за мужскими скоростями. А сейчас такого нет.

Женщина в Европе судила один из финалов, и на это было смешно смотреть. Если бы ей в ухо не подсказывали, то она бы уже на 15-й минуте не понимала, в какую сторону свистеть», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
женский футбол
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