Владимир Быстров: «С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно»

Владимир Быстров изъявил желание вернуться в медиапространство.

«С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Быстров о женщинах в футболе: «Чем больше в команде футбольных людей, тем лучше. Судьи за мужской игрой не успевают, на финал с женщиной-арбитром в Европе смешно было смотреть»