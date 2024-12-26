Владимир Быстров: «С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно»
Владимир Быстров изъявил желание вернуться в медиапространство.
«С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Быстров о женщинах в футболе: «Чем больше в команде футбольных людей, тем лучше. Судьи за мужской игрой не успевают, на финал с женщиной-арбитром в Европе смешно было смотреть»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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