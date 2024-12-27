Директор «Реала» Бутрагеньо: «Цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК. Анчелотти – мудрый человек, знает, как извлечь максимум из этих выдающихся игроков»

Эмилио Бутрагеньо высказался о достижениях «Реала» в 2024 году.

«Для нас это был волшебный год с пятью титулами. Наш цикл длится уже давно, здесь все работает.

Анчелотти заставляет эту команду работать на максимум. Конкуренция высока, но наша цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК.

Для нас большая честь иметь в распоряжении всех этих выдающихся игроков. Анчелотти – мудрый человек и знает, как извлечь максимальную пользу из каждого из них», – сказал директор «Реала».

«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА

Перес о 5 трофеях в 2024-м: «У «Реала» есть амбиции завоевывать титулы. Продолжу работать, чтобы дарить фанатам эту радость, самое важное – наличие хорошей команды»