Директор «Реала» Бутрагеньо: «Цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК. Анчелотти – мудрый человек, знает, как извлечь максимум из этих выдающихся игроков»
Эмилио Бутрагеньо высказался о достижениях «Реала» в 2024 году.
«Для нас это был волшебный год с пятью титулами. Наш цикл длится уже давно, здесь все работает.
Анчелотти заставляет эту команду работать на максимум. Конкуренция высока, но наша цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК.
Для нас большая честь иметь в распоряжении всех этих выдающихся игроков. Анчелотти – мудрый человек и знает, как извлечь максимальную пользу из каждого из них», – сказал директор «Реала».
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
Перес о 5 трофеях в 2024-м: «У «Реала» есть амбиции завоевывать титулы. Продолжу работать, чтобы дарить фанатам эту радость, самое важное – наличие хорошей команды»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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