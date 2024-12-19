  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миятович об Анчелотти: «Лучший тренер в истории, в «Реале» вряд ли появится кто-то похожий на него. Будут более молодые и современные тренеры, но найти кого-то с такими качествами почти невозможно»
3

Миятович об Анчелотти: «Лучший тренер в истории, в «Реале» вряд ли появится кто-то похожий на него. Будут более молодые и современные тренеры, но найти кого-то с такими качествами почти невозможно»

Предраг Миятович назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в истории «Реала».

Вчера «Реал» под руководством Анчелотти стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале «Пачуку» (3:0). Итальянский специалист стал самым титулованным тренером в истории «сливочных», выиграв во главе клуба 15-й трофей.

«Уже 18 выигранных финалов, с учетом Межконтинентального кубка и Лиги чемпионов. Это что-то сногсшибательное, это пугает.

Вся тройка атаки могла забивать, но в важных матчах проблемой была оборона... Важнейшая работа Анчелотти – решение этих проблем. Прежде всего, поздравляю его с тем, что он стал самым титулованным тренером лучшего клуба мира, это очень важно. Несколько лет назад он сам и подумать не мог об этом. Тем не менее, я считаю его, без сомнения, лучшим тренером  в истории, с его авторитетом, отношением к игрокам, титулами...

Он очень разносторонний тренер, и вряд ли «Реал» найдет кого-то подобного. Будут другие тренеры, более молодые, более современные, но найти кого-то с такими же качестами, как у Анчелотти, очень сложно. Практически невозможно», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире Cadena SER.

Миятович про «Реал»: «Команда неподконтрольна Анчелотти, там есть недовольные. Не уверен, способен ли Карло на перезагрузку»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoЛа Лига
Предраг Миятович
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера
111вчера, 19:01
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
56вчера, 18:54
Анчелотти заявил, что не потерял контроль над игроками «Реала»: «В футболе бывают трудные времена. Мы будем очень конкурентоспособны во второй половине сезона»
16вчера, 11:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
10224 минуты назад
Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Цель в том, чтобы самарский спорт был един. Хочется чтобы мы, самарцы, поздравляли тольяттинцев. И мы будем это делать»
843 минуты назад
The Friedkin Group завершила покупку «Эвертона». Дэн Фридкин предложен на пост председателя правления
1258 минут назад
Мбаппе о двух трофеях с «Реалом»: «Команда всегда важнее всего. Нужно оставаться голодными, чтобы выиграть оставшиеся пять»
8сегодня, 10:19
Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я
26сегодня, 10:07
Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)
12сегодня, 10:05
Глава Федерации Туркменистана подарил Инфантино ковер ручной работы с портретом президента ФИФА. Обсуждали развитие футбола в стране
17сегодня, 09:43Фото
Мартинес об ударе Коло-Муани в финале ЧМ-2022: «Я делал сэйвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным. В тот момент я молился: «Пусть мяч прилетит мне в лицо»
61сегодня, 09:32
За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (GfK)
151сегодня, 09:05
Федорищев о коррупции в судействе: «99% там – порядочные, честные. Но есть люди, которые занимаются теми вещами. На воре и шапка горит»
36сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Йорк хочет возвращения Погба в «МЮ»: «Он не пьет, следит за собой, можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Поль лучше тех полузащитников, которые есть в клубе»
56 минут назад
«Твое место не на поле, а в зоопарке». Защитник «Монако» Синго получил расистские комментарии после удара шипами в лицо Доннаруммы
725 минут назад
Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»
650 минут назад
«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах
10сегодня, 10:27
Мантуан о Семаке: «Лучший тренер, с которым я работал. Сергей Богданович более жесткий и требовательный, чем бразильские тренеры»
14сегодня, 10:16
24 декабря в Москве пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»
сегодня, 10:00Реклама
«Челси» – «Шэмрок Роверс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 09:42
Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
3сегодня, 09:28
Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»
4сегодня, 08:40
«И нет красной?» Вратарь «Лилля» Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме 
18сегодня, 07:27
Рекомендуем