Миятович об Анчелотти: «Лучший тренер в истории, в «Реале» вряд ли появится кто-то похожий на него. Будут более молодые и современные тренеры, но найти кого-то с такими качествами почти невозможно»

Предраг Миятович назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в истории «Реала».

Вчера «Реал» под руководством Анчелотти стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале «Пачуку» (3:0). Итальянский специалист стал самым титулованным тренером в истории «сливочных», выиграв во главе клуба 15-й трофей.

«Уже 18 выигранных финалов, с учетом Межконтинентального кубка и Лиги чемпионов. Это что-то сногсшибательное, это пугает.

Вся тройка атаки могла забивать, но в важных матчах проблемой была оборона... Важнейшая работа Анчелотти – решение этих проблем. Прежде всего, поздравляю его с тем, что он стал самым титулованным тренером лучшего клуба мира, это очень важно. Несколько лет назад он сам и подумать не мог об этом. Тем не менее, я считаю его, без сомнения, лучшим тренером в истории, с его авторитетом, отношением к игрокам, титулами...

Он очень разносторонний тренер, и вряд ли «Реал» найдет кого-то подобного. Будут другие тренеры, более молодые, более современные, но найти кого-то с такими же качестами, как у Анчелотти, очень сложно. Практически невозможно», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире Cadena SER.

Миятович про «Реал»: «Команда неподконтрольна Анчелотти, там есть недовольные. Не уверен, способен ли Карло на перезагрузку»