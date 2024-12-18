Перес о 5 трофеях в 2024-м: «У «Реала» есть амбиции завоевывать титулы. Продолжу работать, чтобы дарить фанатам эту радость, самое важное – наличие хорошей команды»
Сегодня команда Карло Анчелотти завоевала Межконтинентальный кубок ФИФА, обыграв в финале мексиканскую «Пачуку» (3:0). Ранее в этом году мадридцы выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
«Этому нелегко соответствовать, мы будем бороться, чтобы продолжить завоевание титулов. Мы начали этот сезон с двумя титулами и посмотрим, что останется: Ла Лига, Лига чемпионов и некоторые другие.
Самое важное – наличие хорошей команды. Это то, что я пытался делать все эти годы, и правда в том, что мы выиграли много трофеев и у нас есть амбиции продолжать это делать.
Это многолетняя работа, которую делают много людей, во всем мире много фанатов «Реала». Это удовлетворение и ответственность, я собираюсь продолжать работать, чтобы дарить им эту радость», – заявил президент «Реала» в эфире Real Madrid TV.
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
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