Ольмо сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не зарегистрируют. Клуб включил это условие в контракт хавбека (Mundo Deportivo)

Дани Ольмо сможет покинуть «Барселону» в случае проблем с регистрацией.

По информации Mundo Deportivo, полузащитник сможет уйти бесплатно, если «Барселона» не сможет зарегистрировать его. Соответствующее условие было включено в контракт Ольмо в августе, когда Дани согласился быть зарегистрированным только на первую половину сезона. Оно будет действовать в течение всего срока соглашения, которое истекает в 2030 году.

Отмечается, что на данный момент Ольмо не планирует уходить из «Барселоны». Испанец сохраняет спокойствие и доверяет клубу в вопросах регистрации.

Текущий срок регистрации Ольмо в Ла Лиге заканчивается 31 декабря – «Барселона » воспользовалась возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм на фоне повреждения Андреаса Кристиансена. Сообщалось , что каталонцы готовятся активировать рычаг на сумму около 200 млн евро, который позволит зарегистрировать полузащитника.