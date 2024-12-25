Дани Ольмо: «Выигрыш Евро и переход в «Барселону» – это главные события года. Помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все поддерживают нас – это невероятно»

Дани Ольмо назвал главные события 2024 года.

«Это был очень насыщенный год с очень хорошими моментами. Но выигрыш Евро и переход в «Барселону» – это главные события.

Я также особенно помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все так поддерживают нас. Это было невероятно», – сказал полузащитник Дани Ольмо , который перешел в каталонский клуб из «Лейпцига».