Дани Ольмо: «Выигрыш Евро и переход в «Барселону» – это главные события года. Помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все поддерживают нас – это невероятно»
Дани Ольмо назвал главные события 2024 года.
«Это был очень насыщенный год с очень хорошими моментами. Но выигрыш Евро и переход в «Барселону» – это главные события.
Я также особенно помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все так поддерживают нас. Это было невероятно», – сказал полузащитник Дани Ольмо, который перешел в каталонский клуб из «Лейпцига».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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