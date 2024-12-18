Лапорта о регистрации Ольмо и Пау Виктора: «Барса» работает над получением денег, контракт с Nike будет решающим. Мы подали иск, но без агрессии – хотим, чтобы были открыты все возможности»
Ранее стало известно, что «Барселона» обратилась в суд общей юрисдикции с целью добиться временной регистрации Ольмо – заседание пройдет 23 декабря. Каталонцы также рассматривают вариант исключения из заявки Марка-Андре тер Стегена, восстанавливающегося от тяжелой травмы, чтобы освободить место в платежной ведомости.
«Мы работаем над регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора – мы подали иск, но без агрессии. Мы хотим, чтобы все возможности были открыты. Мы надеемся, что Ольмо и Пау получится вместить [в ведомость] с учетом зарплаты тер Стегена.
Мы работаем над получением денег, чтобы зарегистрировать игроков. Контракт с Nike также имеет решающее значение. Ла Лига попросила нас провести собрание. Это лучший контракт в мире – мы проведем собрание 21 декабря и мы будем работать над его утверждением, чтобы у нас появился еще один инструмент для регистрации. Мы ищем и другие способы вписаться в [финансовый] фэйр-плей», – сказал президент «Барселоны».
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