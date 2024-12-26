Мостовой о Первой лиге: «Улетите на 2-3 часа от Москвы и спросите, что люди выберут: «Хорошо поесть, поспать или пойти на футбол?». Даже если билеты дешевле станут, ничего не поменяется»

Александр Мостовой объяснил причины низкого интереса к Мелбет Первой лиге.

– Что нужно сделать в Первой лиге, чтобы повысить интерес к футболу?

– В ФНЛ непросто повысить интерес. Многое зависит от денег, людям в регионах не до футбола.

Улетите сейчас на два-три часа от Москвы и спросите людей, что они выберут: «Хорошо поесть, хорошо поспать, чтобы дети были сыты, здоровы, или пойти на футбол?». Конечно, они выберут первое.

Жизнь-то такая... Даже если билеты на матчи дешевле станут, ничего не поменяется. Стоил билет 500 рублей, а стал 200, а что поменялось? – сказал экс-игрок сборной России.