Сколько тратят игроки РПЛ в месяц?

Латышонку хватает 30 тысяч!

«Сколько ты тратишь в месяц» – вопрос, который задают почти в каждом интервью с игроками РПЛ. Футболисты выкручиваются как могут. Вот дайджест ответов за полгода (первую серию этого рейтинга мы опубликовали весной).

● Евгений Латышонок, «Зенит» : «Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот в принципе и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше».

● Никита Чернов, «Спартак» : «Очень много трачу. Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. (Смеется.) Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит».

● Вячеслав Караваев, «Зенит» : «Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца… Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц».

● Брайн Идову, экс-игрок «Амкара», «Локомотива» и «Химок »: «В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала».

● Аббос Файзуллаев, ЦСКА : «Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи».

● Юрий Жирков, экс-игрок ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и «Зенит» : «Сколько трачу в месяц? Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Больше миллиона ».

● Алекса Джурасович, «Акрон» : «В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал. В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги. В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тыс. рублей , но точно меньше 50».

● Богдан Москвичев, «Оренбург» : «Если говорить о себе сегодня, я думаю, сто тысяч рублей со съемом квартиры вполне хватит. В принципе, в Питере примерно так же было. Ну, можно сказать 150 тысяч – если жить с девушкой. У меня плюс-минус так и выходит».

● Андрей Семенов, экс-игрок «Амкара» и «Ахмата» : «Тысяч 600-700 нужно. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч».

● Данил Глебов, «Ростов» : «Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально. [Только на себя] где-то 150 тысяч в месяц».

● Максим Глушенков, «Зенит» : «Я шопоголик. С шопингом вместе? Тысяч пятьсот, наверное».

● Артем Карпукас, «Локомотив» : «[Сумма] выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч. Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос. А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше».

● Максим Беляев, «Ленинградец» : «Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться. Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины. Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей».

● Эгаш Касинтура, «Динамо» Махачкала : «Все зависит от города. Если речь о Махачкале, то банально на такси не приходится столько тратить, сколько в Москве и Краснодаре. Меньше тратишь на еду, на аренду квартиры. Если говорить о тратах только на себя и не брать семью, то на 150 тысяч рублей можно спокойно жить без проблем».

● Виталий Дьяков, экс-игрок «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» : У меня ребенок, семья, большой дом, машины. Не знаю, возможно, на 100-300 тысяч рублей не поживу. Когда получаешь большую зарплату, привыкаешь к этому, уровень жизни с каждым разом улучшается, и этот уровень надо держать.

В общем, минимум 300 тысяч точно надо. А так, конечно, могу иногда и в большие суммы попасть. Нет у меня рамок, за которые не могу выходить. Когда-то 300, 500 тысяч рублей.

● Дмитрий Тарасов, экс-игрок «Томи», «Москвы», «Локомотива» и «Рубина» : бывший футболист в среднем тратит 2,2 млн рублей в месяц – подробно расписывал для ютуб-канала «proПУСК» в августе. По словам Тарасова, только аренда дома стоит 300 тысяч рублей, а жене он переводит полмиллиона в месяц, в том числе на продукты и другие расходы.

● Марцел Личка, тренер «Динамо» : «Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает ».

В предыдущей серии

Весной мы уже выпускали дайджест трат других игроков РПЛ. Наслаждайтесь, если пропустили.

«Молчите уж лучше, не обманывайте людей». Широков никому не верит

Бывший игрок сборной и «Зенита» Роман Широков уверен, что футболисты существенно занижают траты.

«Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря. Они ерунду какую‑то городят. Один вот, якобы, по его версии, народный футболист (так себя назвал Денис Глушаков – Спортс’‘) сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает.

Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть? Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

Футболисты точно не будут покупать все самое дешевое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома. И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40-50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей».

«В месяц я трачу...» Сколько денег нужно футболистам РПЛ?