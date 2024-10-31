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Сколько тратят игроки РПЛ в месяц?

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Латышонку хватает 30 тысяч!

«Сколько ты тратишь в месяц» – вопрос, который задают почти в каждом интервью с игроками РПЛ. Футболисты выкручиваются как могут. Вот дайджест ответов за полгода (первую серию этого рейтинга мы опубликовали весной). 

Евгений Латышонок, «Зенит»: «Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот в принципе и все.  Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше».

Никита Чернов, «Спартак»: «Очень много трачу. Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. (Смеется.) Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит».

Вячеслав Караваев, «Зенит»: «Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца… Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц».

Брайн Идову, экс-игрок «Амкара», «Локомотива» и «Химок»: «В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала».

Аббос Файзуллаев, ЦСКА: «Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи».

Юрий Жирков, экс-игрок ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и «Зенит»: «Сколько трачу в месяц? Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Больше миллиона».

Алекса Джурасович, «Акрон»: «В Сербии я жил в одном доме с родителями и сестрой, поэтому никогда толком за финансами не следил и не подсчитывал. В России мы постоянно путешествуем на выезды, часто играем, и у меня даже времени-то нет тратить деньги. В Тольятти, как и в Суботице, цены не особо высокие, поэтому в месяц у меня выходит где-то 20-30 тыс. рублей, но точно меньше 50».

Богдан Москвичев, «Оренбург»: «Если говорить о себе сегодня, я думаю, сто тысяч рублей со съемом квартиры вполне хватит. В принципе, в Питере примерно так же было. Ну, можно сказать 150 тысяч – если жить с девушкой. У меня плюс-минус так и выходит».

Андрей Семенов, экс-игрок «Амкара» и «Ахмата»: «Тысяч 600-700 нужно. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч».

Данил Глебов, «Ростов»: «Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально. [Только на себя] где-то 150 тысяч в месяц».

Максим Глушенков, «Зенит»: «Я шопоголик. С шопингом вместе? Тысяч пятьсот, наверное».

Артем Карпукас, «Локомотив»: «[Сумма] выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч. Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос. А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше».

Максим Беляев, «Ленинградец»: «Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться. Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины. Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей».

Эгаш Касинтура, «Динамо» Махачкала: «Все зависит от города. Если речь о Махачкале, то банально на такси не приходится столько тратить, сколько в Москве и Краснодаре. Меньше тратишь на еду, на аренду квартиры. Если говорить о тратах только на себя и не брать семью, то на 150 тысяч рублей можно спокойно жить без проблем».

Виталий Дьяков, экс-игрок «Локомотива», «Ростова» и «Динамо»: У меня ребенок, семья, большой дом, машины. Не знаю, возможно, на 100-300 тысяч рублей не поживу. Когда получаешь большую зарплату, привыкаешь к этому, уровень жизни с каждым разом улучшается, и этот уровень надо держать.

В общем, минимум 300 тысяч точно надо. А так, конечно, могу иногда и в большие суммы попасть. Нет у меня рамок, за которые не могу выходить. Когда-то 300, 500 тысяч рублей.

Дмитрий Тарасов, экс-игрок «Томи», «Москвы», «Локомотива» и «Рубина»: бывший футболист в среднем тратит 2,2 млн рублей в месяц – подробно расписывал для ютуб-канала «proПУСК» в августе. По словам Тарасова, только аренда дома стоит 300 тысяч рублей, а жене он переводит полмиллиона в месяц, в том числе на продукты и другие расходы.

Марцел Личка, тренер «Динамо»: «Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро – мне этого хватает».

В предыдущей серии

Весной мы уже выпускали дайджест трат других игроков РПЛ. Наслаждайтесь, если пропустили.

«Молчите уж лучше, не обманывайте людей». Широков никому не верит

Бывший игрок сборной и «Зенита» Роман Широков уверен, что футболисты существенно занижают траты. 

«Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря. Они ерунду какую‑то городят. Один вот, якобы, по его версии, народный футболист (так себя назвал Денис Глушаков – Спортс’‘) сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает.

Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть? Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

Футболисты точно не будут покупать все самое дешевое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома. И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40-50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей».

«В месяц я трачу...» Сколько денег нужно футболистам РПЛ?

logoДенис Глушаков
logoЕвгений Латышонок
logoАртем Карпукас
logoРоман Широков
logoАббосбек Файзуллаев
logoЭгаш Касинтура
logoМаксим Глушенков
logoБогдан Москвичев
деньги
logoМаксим Беляев
logoВиталий Дьяков
logoАндрей Семенов
logoБрайн Идову
logoДмитрий Тарасов
logoНикита Чернов
logoДанил Глебов
logoЮрий Жирков
logoАлекса Джурасович
logoМарцел Личка
logoВячеслав Караваев