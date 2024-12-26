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Круговой смог бы прожить на 30 тысяч в месяц: «Лично я – да. Если на базе, вообще без проблем, с семьей – нет»

Данил Круговой ответил на вопрос, сколько ему нужно денег в месяц.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

– Сколько вам было бы достаточно денег для жизни в Москве? Могли бы прожить на 30 тысяч рублей?

– Лично я – да. Если на базе жить, то вообще без проблем.

С семьей на 30 тысяч – нет, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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