Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»

Михаил Гершкович заявил о желании вернуть налог на иностранных тренеров.

– Вы говорили, что в РПЛ необходимо вернуть налог на иностранных тренеров. Развивается ли сейчас эта тема?

– Да, я вот этим вопросом как раз сейчас активно занимаюсь – встречаемся, обсуждаем и консультируемся с членами исполкома, руководством РФС и с руководителями региональных объединений.

Заинтересованы ли они в этом? В принципе да, но этот вопрос нужно серьезно проработать, определить приемлемый размер налога и так далее. Я очень настроен на то, чтобы вернуть налог на иностранных тренеров.

Куда будут идти эти деньги? На развитие детско-юношеского футбола и на подготовку детских и профессиональных тренеров.

– Вы уже общались с представителями клубов? Что они об этом думают?

– Пока нет, но мы обязательно будем с ними все это согласовывать. В Исполком входят представители клубов, поэтому, безусловно, мы будем общаться.

– Налог на тренеров-легионеров действовал в РПЛ и ФНЛ с 2013 по 2015 год. Он принес плоды?

– Тогда резко сократилось количество иностранных тренеров. В то время была такая ситуация, что в некоторых клубах работали тренеры по ручному мячу. Мода такая пошла.

А когда ввели налог, лига очистилась, то есть свою функцию он выполнил. Причем этот налог ведь по сравнению с гонораром именитого тренера просто ничтожен, поэтому он не помешает топ-клубам звать специалистов высокого уровня.

А средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам и перестанут звать некомпетентных иностранных тренеров. Это разве плохо? Не думаю.

– Верите, что получится вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ в течение пяти лет?

– Если бы не верил, не занимался бы этим вопросом.

Пять лет – это слишком много, надеюсь, что это произойдет намного раньше. Предпосылки к этому есть, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.