Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»
– Вы говорили, что в РПЛ необходимо вернуть налог на иностранных тренеров. Развивается ли сейчас эта тема?
– Да, я вот этим вопросом как раз сейчас активно занимаюсь – встречаемся, обсуждаем и консультируемся с членами исполкома, руководством РФС и с руководителями региональных объединений.
Заинтересованы ли они в этом? В принципе да, но этот вопрос нужно серьезно проработать, определить приемлемый размер налога и так далее. Я очень настроен на то, чтобы вернуть налог на иностранных тренеров.
Куда будут идти эти деньги? На развитие детско-юношеского футбола и на подготовку детских и профессиональных тренеров.
– Вы уже общались с представителями клубов? Что они об этом думают?
– Пока нет, но мы обязательно будем с ними все это согласовывать. В Исполком входят представители клубов, поэтому, безусловно, мы будем общаться.
– Налог на тренеров-легионеров действовал в РПЛ и ФНЛ с 2013 по 2015 год. Он принес плоды?
– Тогда резко сократилось количество иностранных тренеров. В то время была такая ситуация, что в некоторых клубах работали тренеры по ручному мячу. Мода такая пошла.
А когда ввели налог, лига очистилась, то есть свою функцию он выполнил. Причем этот налог ведь по сравнению с гонораром именитого тренера просто ничтожен, поэтому он не помешает топ-клубам звать специалистов высокого уровня.
А средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам и перестанут звать некомпетентных иностранных тренеров. Это разве плохо? Не думаю.
– Верите, что получится вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ в течение пяти лет?
– Если бы не верил, не занимался бы этим вопросом.
Пять лет – это слишком много, надеюсь, что это произойдет намного раньше. Предпосылки к этому есть, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.
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