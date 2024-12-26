Палмер об 1:2 с «Фулхэмом»: «Знали, что не выиграем каждый матч. Все изначально говорили, что «Челси» не претендует на титул. Мы потеряли контроль на 20 минут и поплатились за это»
«Синие» уступили со счетом 1:2, выигрывая 1:0 до 82-й минуты матча. Гол «Челси» на 16-й минуте забил Палмер.
«Проигрывать в конце тяжело. В первом тайме мы играли хорошо, контролировали игру и имели довольно много моментов. Во втором тайме мы немного потеряли контроль.
Они хороши в переходной стадии и прямолинейны. Мы попались на их игру и поплатились за это. Мы превратили это в игру, в которой они были лучше нас. Ничего страшного, у нас будет еще один матч через несколько дней. Движемся вперед.
Мы знали, что не выиграем в каждом матче. Все с самого начала говорили, что мы не претендуем на титул. Тренер сказал, что это возможность извлечь урок, мы оглянемся назад, отдохнем и восстановимся.
Это футбол, такое случается. Мы потеряли контроль на 20 минут, и они забили 2 гола, так что «Фулхэм» – молодцы», – сказал хавбек «Челси» в интервью Amazon Prime.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий