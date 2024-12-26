У «Челси» 1-е поражение за 10 последних матчей АПЛ. Было 6 побед и 3 ничьих
«Челси» проиграл впервые за 10 матчей в Премьер-лиге.
Команда Энцо Марески уступила «Фулхэму» (1:2) в 18-м туре АПЛ, пропустив на 82-й и 95-й минутах.
До этого лондонцы одержали 6 побед и трижды сыграли вничью. Последний раз в чемпионате проигрывали 20 октября – «Ливерпулю» (1:2).
В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Ипсвичем», матч состоится 30 декабря.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем