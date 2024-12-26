У «Челси» 1-е поражение за 10 последних матчей АПЛ. Было 6 побед и 3 ничьих

«Челси» проиграл впервые за 10 матчей в Премьер-лиге.

Команда Энцо Марески уступила «Фулхэму» (1:2) в 18-м туре АПЛ, пропустив на 82-й и 95-й минутах.

До этого лондонцы одержали 6 побед и трижды сыграли вничью. Последний раз в чемпионате проигрывали 20 октября – «Ливерпулю» (1:2).

В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Ипсвичем», матч состоится 30 декабря.