Мареска об 1:2 от «Фулхэма»: «Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Неприятно пропускать на 95-й»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Фулхэмом».
«Синие» проиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 1:2, пропустив второй гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
«Неприятно пропускать такой гол. Я много раз говорил, что, когда ты не можешь победить, важно не проиграть.
Первые 15 минут второго тайма мне не понравились – мы часто давали соперникам контратаковать. Мы знали, что они выстраивают игру за счет контратак.
Это урок, который мы можем усвоить. Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Мы видим, что многое могли бы сделать лучше. Но я также думаю, что мы многое сделали хорошо.
Я не вижу, чтобы игроки испытывали давление [в борьбе за титул]», – сказал Мареска.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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