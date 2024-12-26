Мареска об 1:2 от «Фулхэма»: «Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Неприятно пропускать на 95-й»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Фулхэмом».

«Синие» проиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 1:2, пропустив второй гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Неприятно пропускать такой гол. Я много раз говорил, что, когда ты не можешь победить, важно не проиграть.

Первые 15 минут второго тайма мне не понравились – мы часто давали соперникам контратаковать. Мы знали, что они выстраивают игру за счет контратак.

Это урок, который мы можем усвоить. Если обе команды атакуют быстро, игра превращается в баскетбол. Мы видим, что многое могли бы сделать лучше. Но я также думаю, что мы многое сделали хорошо.

Я не вижу, чтобы игроки испытывали давление [в борьбе за титул]», – сказал Мареска .