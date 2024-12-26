У Палмера 39 (26+13) очков по «гол+пас» в 2024-м. Хавбек «Челси» набрал 18 (12+6) баллов в этом сезоне АПЛ – больше лишь у Салаха
Коул Палмер сделал 39 результативных действий за 2024 год.
Полузащитник «Челси» забил гол на 16-й минуте матча с «Фулхэмом» (1:0, первый тайм) в 18-м туре Премьер-лиги.
С начала 2024 года Палмер исполнил 39 результативных действий в матчах АПЛ – на его счету 26 голов и 13 голевых передач. Ранее игрок побил рекорд «Челси», установленный Джимми Флойдом Хасселбайнком в 2001 году – нападающий тогда набрал 36 баллов по «гол+пас».
В сезоне-2024/25 Палмер отметился 12 голами и 6 голевыми передачами – он занимает 2-е место в лиге по «гол+пас», уступая лишь Мохамеду Салаху, на счету которого 26 (15+11) очков. Подробную статистику 22-летнего англичанина можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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