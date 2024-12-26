Палмер побил рекорд «Челси» по голам за год. У него – 26, Хасселбайнк забил 25 в 2001-м
Коул Палмер побил клубный рекорд «Челси» по голам за календарный год.
В 2024 году полузащитник лондонцев забил 26 мячей.
Англичанин забил 26-й гол на 16-й минуте матча с «Фулхэмом» (1:2) в 18-м туре Премьер-лиги.
Предыдущий рекорд в 25 голов в 2001 году установил Джимми Флойд Хасселбайнк.
Подробная статистика 22-летнего Палмера доступна по ссылке.
У Палмера 39 (26+13) очков по «гол+пас» в 2024-м. Хавбек «Челси» набрал 18 (12+6) баллов в этом сезоне АПЛ – больше лишь у Салаха
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер RMC Sport
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