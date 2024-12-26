Дини о Палмере: «Он как будто в «Матрице», где для Нео все замедляется. Он издевается над людьми, кажется»

Трой Дини сравнил игру Коула Палмера с фильмом «Матрица».

Полузащитник «Челси » забил гол на 16-й минуте матча с «Фулхэмом » (1:0, первый тайм) в 18-м туре АПЛ .

«На это приятно смотреть. Коул Палмер занимает прекрасную позицию и просто катит мяч между ног защитника, очень медленно, прямо в угол.

Это так нарочито, кажется, что он издевается над людьми. Он как будто в «Матрице» – в той части, где для Нео все замедляется», – сказал бывший нападающий «Уотфорда», комментируя матч.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.