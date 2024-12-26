Дини о Палмере: «Он как будто в «Матрице», где для Нео все замедляется. Он издевается над людьми, кажется»
Трой Дини сравнил игру Коула Палмера с фильмом «Матрица».
Полузащитник «Челси» забил гол на 16-й минуте матча с «Фулхэмом» (1:0, первый тайм) в 18-м туре АПЛ.
«На это приятно смотреть. Коул Палмер занимает прекрасную позицию и просто катит мяч между ног защитника, очень медленно, прямо в угол.
Это так нарочито, кажется, что он издевается над людьми. Он как будто в «Матрице» – в той части, где для Нео все замедляется», – сказал бывший нападающий «Уотфорда», комментируя матч.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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