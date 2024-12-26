Михаил Гершкович: «Мостовой хочет стать тренером, глаза горят. Но сразу взять свисток и зайти в РПЛ – таких случаев не знаю. Все начинали с низших лиг»

Михаил Гершкович заявил, что Александр Мостовой хочет стать тренером.

– Легенда российского футбола, которая хочет попробовать себя в тренерстве, – Александр Мостовой. Не поздно ли?

– Ну, он немного припозднился, конечно. Я его давно и хорошо знаю, еще лет десять назад мы говорили о том, что ему надо учиться на тренера.

Он пошел, но что-то не понравилось. А сейчас я вижу, что у него горят глаза, он хочет стать тренером. Так что почему бы и нет.

И потом, я очень уважаю мнение Олега Ивановича Романцева, а он сказал , что верит в Мостового как в тренера.

Этой оценки, как мне кажется, достаточно. Хочу пожелать Александру удачи – учиться никогда не поздно.

– Мостовой не готов работать в ФНЛ, он хочет сразу возглавить команду из Премьер-лиги. Получится?

– Кто же знает… А так, если взять всех наших самых маститых тренеров, они все начинали с низших лиг. Они все этапы тренерского мастерства прошли.

Так что этого не надо бояться и чураться, а наоборот, нужно стремиться получать бесценный опыт.

Сразу взять свисток и зайти в РПЛ – ну, таких случаев я лично не знаю, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.