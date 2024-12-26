Михаил Гершкович: «Мостовой хочет стать тренером, глаза горят. Но сразу взять свисток и зайти в РПЛ – таких случаев не знаю. Все начинали с низших лиг»
– Легенда российского футбола, которая хочет попробовать себя в тренерстве, – Александр Мостовой. Не поздно ли?
– Ну, он немного припозднился, конечно. Я его давно и хорошо знаю, еще лет десять назад мы говорили о том, что ему надо учиться на тренера.
Он пошел, но что-то не понравилось. А сейчас я вижу, что у него горят глаза, он хочет стать тренером. Так что почему бы и нет.
И потом, я очень уважаю мнение Олега Ивановича Романцева, а он сказал, что верит в Мостового как в тренера.
Этой оценки, как мне кажется, достаточно. Хочу пожелать Александру удачи – учиться никогда не поздно.
– Мостовой не готов работать в ФНЛ, он хочет сразу возглавить команду из Премьер-лиги. Получится?
– Кто же знает… А так, если взять всех наших самых маститых тренеров, они все начинали с низших лиг. Они все этапы тренерского мастерства прошли.
Так что этого не надо бояться и чураться, а наоборот, нужно стремиться получать бесценный опыт.
Сразу взять свисток и зайти в РПЛ – ну, таких случаев я лично не знаю, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий