Андрей Канчельскис возглавил брянское «Динамо».

Сегодня клуб объявил о назначении Канчельскиса главным тренером.

По итогам стыковых матчей с «Иртышом» (0:0, 0:2) брянское «Динамо» вылетело в LEON Вторую лигу Б из лиги А.

Последним местом работы Канчельскиса был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Ранее 55-летний специалист тренировал «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу», узбекский «Навбахор». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».