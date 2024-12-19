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Канчельскис возглавил брянское «Динамо», вылетевшее в LEON Вторую лигу Б

Андрей Канчельскис возглавил брянское «Динамо».

Сегодня клуб объявил о назначении Канчельскиса главным тренером.

По итогам стыковых матчей с «Иртышом» (0:0, 0:2) брянское «Динамо» вылетело в LEON Вторую лигу Б из лиги А.

Последним местом работы Канчельскиса был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Ранее 55-летний специалист тренировал «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу», узбекский «Навбахор». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал брянского «Динамо»
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